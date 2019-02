Golf: Skarpnord nummer fire i Australia

sport

Etter to rundar ligg Skarpnord to slag under par, men det er eit stykke opp til teten. Spanske Nuria Iturrios er åtte slag under par etter ein imponerande 67-runde fredag.

Skarpnord deler 4.-plassen med tre svenskar, Jenny Haglund, Madelene Sagström og Linnea Ström. Ho spelte ein jamn 2. runde med fire bogeyar og fire birdiar.

33-åringen frå Sarpsborg har hatt ein god start på 2019. Mellom anna har ho ein 2.-plass på europatouren og ein siger i ei mindre australsk turnering allereie.

Tonje Daffinrud låg òg godt an etter første dag i Bonville, men fredag fekk ho ein dårleg start med bogeyar på hol 1, 5 og 6. I alt gjekk Tønsberg-jenta runden på to slag over par, og ho ligg dermed eitt over par totalt på delt 12.-plass.

Karoline Lund var sju slag over par etter to rundar og klarte ikkje cuten i turneringa. Det gjorde heller ikkje Celine Borge, som i alt brukte 153 slag (9 over par).

