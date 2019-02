2.-divisjonsspelar blir utanlandsproff

sport

Norsk-bosniaren heldt førre sesong til i Brattvåg i 2. divisjon, men skadeproblem gjorde at 21-åringen berre fekk åtte kampar for gultrøyene.

No har Dudic signert for Velez Mostar på nivå to i Bosnia-Hercegovina. Der blir han lagkamerat med tidlegare Aalesund-spelar Valmir Berisha.

I same by får 21-åringen eit gjensyn med U21-landslagsspelar Eman Markovic frå Lyngdal, som spelar for Zrinjski Mostar i toppdivisjonen. Dudic og Markovic spelte saman på Moldes 2.-lag i 2015 og 2016.

Kantspelaren har tidlegare spelt for Sunndal, Molde og Fram Larvik (lån).

