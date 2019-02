Tre Tour de France-etappar i Danmark i 2021

sport

– Det var ein gong. Slik startar mange eventyr, og i dag skriv vi endå eit dansk eventyr. Eller vi bekreftar i det minste at det ikkje var ein «fake news» i går. Det er ein draum som går i oppfylling, seier den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen under pressekonferansen på torsdag i rådhuset i København.

Dei tre etappane som er lagt til Danmark om to år skal gå 2., 3. og 4. juli.

Den første etappen er ein tempo i København. Deretter skal det køyrast ein etappe på 190 kilometer frå Roskilde til Nyborg. Det vil seie at Tour de France-feltet skal køyre over Storebæltbrua. Den tredje etappen går frå Vejle til Sønderborg.

Ifølgje Tour-direktør Christian Prudhomme var det openbert at Touren ein gong var nøydt til å komme til sykkelglade Danmark.

– Det er ei stor ære for oss, og vi er stolte av at vi får Tour-starten i København. Eg har under besøka mine i Danmark innsett kor mykje kjensler de har for Touren. Eg vart òg mektig imponert under sykkel-VM i 2011, sa Prudhomme.

(©NPK)