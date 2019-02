Kristoff braut etter velt i Tour of Oman

sport

– Eg må sy, men det er ikkje brot, skriv Alexander Kristoff i ei tekstmelding til procycling.no.

Det er svært sjeldan at Kristoff må stå over etter ein velt i eit ritt.

– Eg sat nok litt for langt framme, for eg hadde eigentleg tenkt å sitje heilt bakarst for å slappe av. Eg klarte ikkje å bremse ned for dei som velta, så eg datt midt i mølja. Eg kutta meg opp på underarmen, sannsynlegvis på skivebremsane til nokre andre, fortel Kristoff til procycling.no.

Etappen vart vunnen av Giacomo Nizzolo. Sven Erik Bystrøm køyrde i mål som nummer ti på den avsluttande spurten. Vegard Stake Laengen kom ikkje til start på den avsluttande etappen.

Det var Aleksej Lutsenko som gjentok fjorårets bedrift og vann samanlagt.

