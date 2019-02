Gullet gir letta Klæbo ekstra tenning

sport

– Det er umogleg å seie, og det skal halde hardt. No skal eg nyte denne dagen, og så får vi skru om i morgon (fredag), sa ein tydeleg letta Klæbo under den internasjonale pressekonferansen.

Sprintsigeren vart ein taktisk triumf av dimensjonar. Trønderen fekk sitt fullt fortente første individuelle VM-gull.

– No har eg fått det som var målet i år. Det å få eit individuelt gull heng veldig høgt, og no kan eg senke skuldrene og prøve å ha det artig og gjere ein så god jobb som mogleg, og så får vi telje opp dag for dag. Men det kjennest veldig bra, og dette vart ein veldig god start.

Allereie laurdag skal han i aksjon igjen. Då er det skiathlon på programmet.

– Eg har fått ein så god start som mogleg, og det skal eg prøve å flyte på i resten av meisterskapet. Eg er veldig sugen på å gjere så godt eg kan, og ikkje noko er betre enn det, sa Klæbo.

Han beskreiv det som om fleire kilo letta frå skuldrene hans.

Vegen fram til VM-gull etter dei suksessrike dagane i OL i Pyeongchang sist vinter har ikkje berre vore enkel.

Hjelp frå mange

Gullvinnaren var oppteken av at det var mange som hadde ein del av æra for dette gullet. Ikkje minst den næraste familien.

– Dette er utruleg stort. Det er mange som skal ha æra av denne, og det er mange som har hjelpt meg på vegen. Det at eg kan kalle meg verdsmeister er heilt utruleg. Det er vanskeleg å rangere opp mot tidlegare resultat, men det har fungert bra i den siste delen av sesongen. Det har vore opp- og nedturar, og eg skal ta med meg at eg har klart stå i det og halde hovudet kaldt.

Klæbo skjuler ikkje at det til tider var tøft i den første perioden etter gullmedaljane i Sør-Korea.

– Nokre gonger er det ikkje like artig å gå ut og gjere jobben. Det kjente eg på i vår. Men då vi kom i gang igjen kjende vi på at dette er det vi synest er artigast av alt. Det å stå øvst på pallen gjer at endå ein draum er gått i oppfylling.

Det handlar om å legge ned ein jobb kvar einaste dag.

– Dei som har stått meg nærast veit at det ikkje alltid er like lett å gjere den jobben som skal til for å ta ein gullmedalje. Men vi har halde hovudet kaldt og hatt fokus på dei rette tinga.

Lette

Gullguten frå Byåsen beskriv dagen som ei einaste lang lette.

– Eg er både letta og glad. Eg er veldig letta. Det er veldig tryggande å få denne starten. Det har ikkje vore enkelt. Det handlar om å gjere ting riktig i alle situasjonar. Det har vore mykje rundt, og ein skal ikkje tråkke veldig mykje feil før det går gale. Der skal pappa ha mykje av æra for at vi har gjort noko riktig, sa Klæbo.

Sjølvsagt måtte han òg fortelje om episoden med Sergej Ustjugov både undervegs i semifinalen og at han vart lappa til i målområdet etter målgang.

– «Good luck», sa han etter at vi var ferdige i målområdet der. Ustjugov er ein fin fyr, og eg har ingen «bad feelings» overfor han. Det er sånt som skjer i sprint. Det er tette duellar, og det er nesten så vi heldt på å falle begge to. Det er berre bra at han blir irritert. Det er sånt som skjer.

Det var ikkje snakk om at episoden skulle få nokon påverknad på det som skulle skje berre minutt seinare.

– Eg opplevde det ikkje veldig dramatisk. Du står i det, og det er mykje adrenalin. Eg var oppteken av å halde hovudet kaldt. Eg skulle rett inn i ein finale, og det handlar om å gjere ting riktig. Heldigvis klarte eg det. Eg prøvde å bruke det til min fordel og ta fram den energien som låg der. Det blir litt ekstra fyring og endå meir adrenalin. Du blir berre endå meir gira, og det må du ta med inn i finalen.

Slik snakkar ein ekte meister.

