Glimt overtydde igjen, 3–0 mot Aalesund

Victor Boniface, som er på prøvespel i Glimt, scora to gonger i første omgang, mens Tobias Lillevold Johnsen fastsette resultatet fem minutt før slutt. Glimt tok den femte strake sigeren i sesongoppkøyringa og har no 27–0 i målscore.

Tidlegare er Junkeren slått 7-0, Mjølner 9-0, Tromsdalen 3–0 og Strømsgodset 5–0.

– Vi fekk etter kvart ein leksjon i kollektivt press, trøkk og fysikk, sa Aalesund-trenar Lars Bohinen til Sunnmørsposten.

Aalesund var nær å sprekke Glimt-nullen. Gjestene hadde to avslutningar i tverrliggaren, og Torbjørn Agdestein meinte at skotet hans i tverrliggar og ned hadde vore over streken. Dommaren var ikkje einig.

Niklas Castro trefte også tverrliggaren for Aalesund.

– Vi jobba hardt og var litt heldig som heldt nullen igjen, men flaks er lov. Å vinne er viktig, sa Glimt-trenar Kjetil Knutsen til an.no.

Viking fekk det tøft i treningskampen sin mot russiske Lokomotiv Moskva i Marbella og tapte heile 1–5 i den siste kampen under treningsleiren i Spania.

Eder, matchvinnar for Portugal i EM-finalen i 2016, scora det første målet allereie etter tre minutt. Jefferson, Farfan, Aleksej Mirantsjuk, Anton Mirantsjuk (straffe) og Solomon Kverkveliya scora også for Lokomotiv, mens venstreback Adrian Pereira stod for Vikings scoring då han reduserte til 1–2. Det var det første A-lagsmålet hans for Viking.

– Vi fekk ein leksjon, så enkelt er det, sa Vikings assistenttrenar Bjarte Lunde Aarsheim til Stavanger Aftenblad.

