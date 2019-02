Johaugs hyllest av broren

sport

Laurdag går 31-åringen frå Dalsbygda sitt første VM- eller OL-løp sidan VM i Falun for fire år sidan.

Vegen imellom har vore kronglete. Bruken av ein ulovleg leppekrem førte til ein 18 månader lang dopingdom som heldt henne vekke både frå VM i Lahti for to år sidan og OL i Pyeongchang for eitt år sidan.

Utestenginga førte til at Johaug måtte opprette sitt eige team i perioden ho ikkje fekk konkurrere og trene i lag med landslaget.

Maskina frå Nord-Østerdalen har trena mykje i lag med gutane i dei siste åra.

– Eg har trena mykje saman med broderen. Eg hadde nokre intervall saman med han i jula, og han er veldig imponert over måten eg går på. Eg får god matching av han og ser og lærer veldig mykje av korleis gutane går. Det gir meg ein veldig motivasjon, sa Johaug under NM-dagane i Meråker i månadsskiftet januar/februar.

Like rask

Der kunne ein samanlikne direkte tider, og dei viste at Therese er like god som enkelte av gutane i enkelte delar av løypa. Frå før visste vi at ho kan konkurrere med gutane i motbakkeløp.

– Det var moro på 10-kilometeren då vi kunne samanlikne litt tider. Eg har hatt mange testløp med Karstein, og dei stemmer dei avstandane mellom oss.

Eit sentralt stikkord er læring.

– Eg trenar ein del med gutar, og eg trenar veldig mykje med Karstein. Eg lærer mykje av han, og han lærer av meg. Eg kan matche han når vi går på ski i motbakkar. Eg trur at jenter og gutar kan lære av kvarandre.

Alt til si tid er eit anna stikkord.

– Eg er alltid interessert i å lære av dei beste utøvarane, utvikle meg og hente dei små marginane heile vegen. Eg får god matching av jentene på veldig mykje, og på rulleski har eg ikkje den styrken som mange av dei andre jentene har. Det blir noko heilt anna, sa Johaug.

Ho meinte at ho ikkje nødvendigvis må trene meir med allroundgutane.

– Det ville kanskje ha vorte litt tøft. Det er dei nest beste gutane eg kan lære mest av og få meir matching av iallfall når det går oppover. Karstein har trena med meg i alle år og trudd at han er dårleg i motbakkar, men så kjem han på samling og så er han best, og dei andre gutane trur han ikkje når han seier at eg er endå betre.

Familien på plass

Som alltid har Therese Johaug familien på plass når det er store renn på gang. Fredag kjem mor Gro og far Thorvall til VM-byen. Broren Karstein kjem òg nedover. Til vanleg held han hus i kjellarleilegheita i villaen til søstera i Oslo. Han var òg med på Røas sølvlag under NM-stafetten i Meråker.

– Eg har vore utruleg heldig som har hatt han i desse åra. Han er veldig interessert i langrenn og er òg trenar i Røa. Han ser ting med kritiske auge, og eg bruker like mykje han på teknikk som Pål Gunnar (Mikkelsplass). Mamma og pappa har aldri vore dei som har vore med oss på trening, og eg og Karstein er veldig tette. Det er vi som har matcha kvarandre og som bruker kvarandre som motivasjon.

