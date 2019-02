FIS godkjente Vikersund-endringane, Raw Air-finalen sikra

sport

Dermed er det formelt avgjort at Vikersund skal arrangere avsluttinga av hoppturneringa Raw Air, slik det vart gitt signal om i november.

Sidan den gongen har bakkeinspektørar frå FIS kontrollert og godkjent den største hoppbakken i verda. Gjennom hausten og vinteren har det vorte jobba intenst i Vikersund med både papir og gravemaskiner, fortel styreleiar Terje Bråthen i Stiftelsen Vikersund Hoppsenter.

– Vi må takke både FIS og Skiforbundet for at vi no har fått det utfallet vi har håpa og trudd på, seier Bråthen.

Måtte endrast

I fjor haust vart det trøblete då FIS' bakkekomité sette ned foten og strauk skiflygingsbakken frå terminlista i vinter. Årsaka var at Vikersund ikkje tilfredsstilte kravet til det internasjonale forbundet.

Samtidig som det har vorte gjennomført fysiske justeringar i bakken, som ligg i Modum kommune i Buskerud, har Vikersund-arrangøren førebudd sjølve Raw Air-arrangementet.

– Vi har jobba med dette heile det siste året, og vi er klare til å gi tusenvis av publikummarar ei stor oppleving 15. til 17. mars, seier president Wenche Backe i organisasjonskomiteen i Vikersund.

Raw Air-turneringa i vinter startar i Oslo 8. mars og flyttar seg så til Lillehammer og Trondheim før det skal hoppast i skiflygingsbakken i Vikersund.

(©NPK)