Avis: Samuelsen blir truleg FKH-spelar

sport

Midtbanemannen er eigd av Premier League-klubben, men har vore på ei rekke utlån dei siste åra. Denne sesongen har han spelt for Venlo i nederlandsk æresdivisjon.

Haugesunds Avis skriv at det er grunn til å tru at West Ham er einig med FKH om ein leigeavtale. Verken eliteserieklubben eller spelaren ønsker å kommentere saka, men det skal vere sannsynleg at Samuelsen blir presentert som Haugesund-spelar tysdag eller onsdag.

Kontrakten til 21-åringen med West Ham går til sommaren 2020. Samuelsen som kjem frå Haugesund, har aldri spelt seniorfotball for eit norsk klubblag. Han spelte likevel tre A-landskampar for Noreg i 2016.

