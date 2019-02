Zuccarello scora to i NHL-thriller

sport

For etter at Rangers hadde utlikna til 3–3 ved Ryan Strome 18 minutt ut i midtperioden, etter å ha lege under 1-3, lak gjestene frå New York som ein sil defensivt dei første ti minutta av 3. periode.

Først sette Kris Letang inn 4–3 etter dryge fire minutt. Så auka Jevgenij Malkin til 5–3 i underkant av to minutt seinare. Same mann sette kort tid etter inn 6–3 og gjorde oppgåva for Rangers ganske umogleg.

New York Rangers reduserte to gonger dei siste fem minutta, men dei gulkledde frå Pittsburgh heldt unna i sluttsekunda.

Likevel var det gledeleg, sett med norske auge, at Zuccarello spelte ein god kamp og scora to mål. 1-1-scoringen med 40 sekund igjen av første periode kom i overtalsspel. Nordmannen skaut pucken hardt inn framfor keeper, og pucken trefte ein uheldig Teddy Blueger, som styrte pucken i mål.

Etter to Penguins-scoringar i den andre perioden reduserte Zuccarello, som har vorte heftig kopla bort dei siste månadene. Mika Zibanejad skaut på mål, Casey DeSmith i Penguins-buret varta opp med ei fantomredning, men på returen pirka den norske 31-åringen inn 2–3.

Det var tredje gong denne sesongen at Zuccarello scora minst to i ein kamp. Han fekk mest tid på isen av alle Ranger-spelarar med 26 minutt og 34 sekund, og måla søndag gjer at han har notert seg for målpoeng (enten mål eller målgivande) i elleve kampar på rad.

Likevel heldt det ikkje for Rangers, som tapte den femte kampen sin på dei siste åtte forsøka. Dei ligg no på 12.-plass i Eastern Conference, heile 34 poeng bak den soleklare leiaren Tampa Bay Lightning.

