– Eg er stolt og rørt og hadde alle kjensler på ein gong, sa ei lykkeleg Vilde Nilsen.

Løparen frå Kvaløysletta slo ukrainske Ljudmila Lijasjenko med 10 sekund. Ho kryssa mållinja utan å vere klar over at det var eit gulløp. Ho hadde nokre tekniske feil undervegs og gledestårene rann då det vart klart at det vart gull.

Det var dessutan dårleg med mellomtider undervegs og ho visste ikkje kor godt ho låg an. Måndag kveld er det sprint på programmet. Det er kanskje den beste øvinga hennar.

