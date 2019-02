Skofteruds minnerenn er avlyst

sport

Rennet, som skulle ha gått av stabelen søndag 24. februar, er avlyst på grunn vêr- og føreforhold.

– Vi er lei oss for at det har vorte slik, men vêrgudane har vi ikkje kontroll over. Det er dessverre heilt umogleg å arrangere renn slik forholda no har vorte, seier Tormod Skofterud, leiar i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond.

– Det er klart det er kjedeleg. Vi har lagt ned masse jobb, men det går rett og slett ikkje, seier rennleiar Geir Arne Johannessen.

Som erstatning for det avlyste rennet, blir det i staden arrangert Vibeke Skofteruds Minneløp onsdag 1. mai på Slitu.

– Det blir eit mosjons- og terrengløp der alle kan delta. Vi kjem tilbake med informasjon når det nærmar seg mai, seier Tormod Skofterud.

Den tidlegare langrennstjerna Vibeke Skofterud omkom i ei vasscooterulykke i Arendal i fjor sommar. Ho vart 38 år gammal.

(©NPK)