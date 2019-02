Saudi-Arabias kronprins avviser United-oppkjøp

sport

Rykta om eit saudiarabisk oppkjøp har svirra sidan tabloidavisa The Sun i oktober skreiv om eit planlagt møte mellom kronprinsen og United-medeigar Avram Glazer.

Då vart det påstått at Salman ønsker å kjøpe heile klubben, men at det er meir sannsynleg at han kjøper ein del i United for 33 milliardar kroner.

– Rapportane som hevdar at kronprins Mohammed bin Salman planlegg å kjøpe Manchester United er fullstendig falske, skriv Saudi-Arabias medieminister Turki Al-Shabanah på Twitter.

Han bekreftar samtidig at det har vore dialog mellom Saudi-Arabia og den britiske storklubben.

– Manchester United har halde eit møte med PIF Saudi (nasjonalt investeringsfond) for å diskutere sponsormoglegheiter. Ingen avtale har vorte inngått, opplyser Al-Shabanah.

Glazer-familien kjøpte Manchester United for om lag 8,9 milliardar kroner i 2005. Då The Sun skreiv om den påståtte interessa frå Saudi-Arabia, steig Uniteds aksjeverdi umiddelbart med fem prosent.

