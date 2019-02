Iransk Tv-kanal stoppa tysk kamp fordi dommaren var kvinne

sport

Det er VG som skriv om dette og refererer til fleire tyske aviser.

Det var Bibiana Steinhaus (39) som dømte kampen som enda med 3–2 siger til Bayern München. I 2017 var ho den første kvinna som dømte ein kamp på øvste nivå i tysk bundesliga for menn.

Süddeutsche Zeitung viser til at fleire iranske aviser har skrive om denne saka, og at den kvinnelegen dommaren altså var grunnen til at kampen ikkje vart send på den statlege Tv-kanalen fredag kveld.

– På grunn av dei strenge islamske reglane viser iransk fjernsyn ingen bilde av kvinner kledd på ein liberal måte, til dømes i kortbukser. I filmar blir slike scener sensurerte. Men sidan Steinhaus hadde vore konstant i bildet, ville ein slik sensur ikkje ha vore mogleg, og overføringa vart derfor kansellert, skriv Süddeutsche Zeitung.

(©NPK)