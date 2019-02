Cantona og Solskjær saman igjen i United?

sport

Dermed er det ikkje heilt usannsynleg at Cantona og Ole Gunnar Solskjær, som spelte saman for United på 1990-talet, kan møtast igjen på Old Trafford.

Samtidig som det blir spekulert på at Solskjær kan få jobben som United-manager permanent, vurderer klubben nemleg å opprette ei ny stilling som såkalla «director of football», skriv lokalavisa Manchester Evening News.

Snittoddsen på at Cantona får denne jobben er no nede i 2. Det betyr at han er favoritt hos spelselskapa framfor Paul Mitchell (4 i odds), som har vore rekrutteringssjef i Tottenham og Southampton, og tidlegare United-keeper og noverande Ajax-direktør Edwin van der Sar (5 i odds).

Sportsleg nedtur

Blant outsiderane til jobben er ein annan merittert eks-United-spelar. Snittoddsen på at Gary Neville blir den nye sportsdirektøren til klubben er 15.

Det har vore stor misnøye blant United-supporterane med korleis klubbdirektør Ed Woodward har handtert spelarovergangar og andre sportslege ting i klubben dei siste åra. United tent mykje pengar, men sportsleg har det ikkje vore veldig mykje å juble for sidan managerlegenda Alex Ferguson gav seg i 2013.

Det har fått mange til å rope etter ein sportsdirektør. Og ifølgje britiske medium ser det no ut til at United er einig med kravet til supporterane.

Klubblegende

Eric Cantona spelte 185 kampar og scora 82 mål for United før han overraskande la opp med umiddelbar verknad etter 1996/1997-sesongen.

Seinare vart han tilsett som fotballdirektør hos amerikanske New York Cosmos, ei rolle som kan samanliknast med den han no skal vere aktuell for i United, men Cosmos sjølv har seinare hevda at Cantona først og fremst fungerte som ein promotor og ambassadør for klubben.

Cantona var ein heilt sentral figur i United-suksessen på 1990-talet, og han var kaptein i Solskjærs debutsesong i Manchester United (1996/1997). Til saman scora dei 29 mål i ligaen i sesongen som enda med seriegull for United.

