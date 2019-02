Toppserien blir foreslått redusert frå tolv til ti klubbar

sport

Eit utval leidd av Karen Espelund har mellom anna foreslått at toppserien burde reduserast frå tolv til åtte lag. Dette har styret i NFF endra til ti i forslaget som blir lagt fram på fotballtinget i mars.

– Over år har vi no auka satsinga på kvinnefotballen, men vi har sakka akterut internasjonalt. Vi var leiande og derfor var det behov for å sjå på tiltak, seier fotballpresident Terje Svendsen til NTB.

– Det gjeld ikkje berre seriestrukturen i seg sjølv, men ei heilskapleg pakke som gjeld trenarstruktur og det å frigi spelarar til proffdagar for å auke kvaliteten på treningane. Seriestrukturen åleine løyser ikkje dei utfordringane vi har, men vi må ha eit heilskapleg perspektiv på tiltaka, seier Svendsen.

– Forventar dykk å få igjennom forslaga?

– Det kan bli debatt og diskusjonar rundt dette. Sjølv om alle vil gjere norsk kvinnefotball betre, så er ein jo heile tida seg sjølv nærast. Det er opp til tinget å avgjere, seier Svendsen, som legg til at det i forslaget òg ligg eit opplegg om sluttspel i toppserien.

