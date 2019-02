Storslalåmrennet i VM blir korta ned

sport

VM-arrangørane melder at vêrsituasjonen gjer at løypa blir kortare ved at starten blir flytta nedover i bakken. Samtidig blir det meldt at starten blir som planlagt, altså klokka 14.15.

Det såg lovande ut torsdag morgon, men dei svenske vêrgudane slo seg vrange klokka 12.

Då starta det å regne over VM-byen, og både før og etter planlagd rennstart er det meldt stiv kuling og 16 sekundmeter vind. I lufta ligg temperaturen på seks plussgrader. Like før klokka 13.30 gav det verste regnvêret seg, og sola dukka opp.

For Noreg deltek Ragnhild Mowinckel, Kristin Lysdahl, Thea Louise Stjernesund og Kristine Gjelsten Haugen.

Storslalåmen til herrane går same tid fredag. Då er det òg venta seks plussgrader, men mykje mindre vind.

(©NPK)