Eckhoff slo til med etterlengta verdscupsiger

Fossum-løparen kunne juble for ein kjærkommen triumf trass i den eine bommen på andre skyting. Sigeren er Eckhoffs sjette i verdscupen. Den førre kom i italienske Antholz 18. januar i fjor.

28-åringen var 10,4 sekund bak tsjekkiske Marketa Davidova etter fjerde og siste skyting, men med ei strålande avslutning i sporet var Eckhoff 9,8 sekund føre i mål.

Ho tok seg god tid då ho var inne på standplass for siste gong. Eckhoff lét ikkje nervane ta overhand og plaffa ned alle blinkane. Det er første gong ho står igjen som vinnar av ein normaldistanse i verdscupen.

– Dette er ein stor dag for meg. Eg takla ein normaldistanse, og det er første gong i karrieren min. Det er fantastisk godt, for det har vore håplaust i år. Så tusen takk til alle som har støtta meg gjennom tjukt og tynt. Eg skulle ønske at eg var meir stabil, sa Eckhoff i sigersintervjuet sitt til NRK og la til:

– Eg må takke fantastiske lagvenninner i dag. Vi gjer ein utruleg laginnsats.

Redusert

Før sigeren på torsdag hadde Eckhoff to 12.-plassar som sesongbeste i verdscupen.

Normaldistansen i canadiske Canmore var redusert frå 15 til 12,5 kilometer på grunn av ekstremkulda som har herja i Nord-Amerika den siste tida. Tilleggstida for kvar bom var også senka frå 60 til 45 sekund.

Ingrid Landmark Tandrevold gjekk også eit strålande løp. 22-åringen augna fire feilfrie skyteseriar, men måtte tole eitt bomskot på nest siste blink. Ho fall ned frå pallplassen då Eckhoff kryssa målstreken.

Gjekk fort

Med 19 av 20 treff viste Tandrevold igjen at ho har teke store steg denne sesongen. For snart tre veker sidan var bærumsjenta berre nokon centimeter unna ein sensasjonell verdscupsiger.

Marte Olsbu Røiseland gjekk styggfort i sporet, men fire bom gjorde at ho ikkje kunne kjempe om pallplassane. Ho var i mål 1.50,7 bak Eckhoff.

Emilie Kalkenberg viste og lovande takter og hadde berre to bom, mens både Synnøve Solemdal og Thekla Brun-Lie fekk tre bomskot. Noreg hadde alle løparane sine inne blant dei 40 beste.

