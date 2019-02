Skuffande VM-innsats svir for alpingutane

sport

Det vart ikkje som dei fleste verken hadde trudd eller håpt då det norske herrelaget innleidde med super-G i alpin-VM i Åre onsdag. Nordmennene hamna langt bak dei beste, og stemninga var heller labar då dei trefte pressa etter rennet.

På utfortreninga på torsdag var det andre bollar. Då hadde dei fire norske køyrt inn til plass nummer 3, 4, 5 og 8. Det er i kontrast til plass nummer 8, 16, 22 og 24 på onsdag.

– Vi har hatt ein god prat rundt det. Vi har prøvd å lære bort til Aleksander (Aamodt Kilde) og Adrian (Smiseth Sejersted) at det kjem nokre punkt i livet der ein har store moglegheiter til å lykkast, og faktisk gjer det. Men det kjem òg dagar som i går, og dei må ein berre handtere, seier Kjetil Jansrud, som sjølv køyrde inn til 22.-plass onsdag – langt bak det som var forventa.

Blir tom

– Det svir, og det skal svi i lang tid, seier 33-åringen som kjempa for å bli klar til VM etter at han brekte to bein i handa på trening i Kitzbühel i slutten av januar.

– Ein blir litt tom. For eg følte at eg har jobba så knallhardt berre for å rekke VM, seier Jansrud og fortel om øvingane han har gjort med handa for å få ned hevelsen.

– Og så er dette betalinga, eit skikkeleg elendig renn for oss alle og ikkje noko å vere glad for. Adrian leverte bra, men det vart ikkje som vi hadde håpt.

– Det er tøft, men så gir ein seg sjølv eit lite kvarter, og så går det over, seier Jansrud.

Revansjelystne

Torsdag var det «samling i botn» for dei norske gutane. Men Kilde, som vart nummer 24 onsdag, seier at utfortreninga viser at dei er revansjelystne, og at dei framleis har høg fart inne.

– Vi har flinke folk rundt oss, det er ingen som står og hamrar oss i hovudet med ting vi ikkje vil høyre. Psykologisk sett er det positive samtalar, der det er gjort ein analyse av korleis vi har køyrt, og det kjem positiv «feedback» i staden for at det blir gnidt inn at det gjekk dårleg.

– For det veit vi godt sjølv, understrekar Kilde.

– Sejersted heva stemninga

Den raskaste nordmannen på onsdag, Sejersted, smilte då han møtte pressa torsdag.

– Det er som i alle andre idrettar. Nokre dagar er gode, andre dårlege. I går var det ekstra uheldig at dei fleste feila på same dag, noko som er sjeldan kost i norsk super-G-historie.

Han er den einaste som kan få godkjent etter super-G-rennet med åttandeplassen sin. Ifølgje Aksel Lund Svindal var Sejersted den som bidrog mest til å heve stemninga rundt middagsbordet på kvelden.

– Ho var ikkje dritbra, ho var ikkje det. Men det gjekk fort over, seier Svindal om stemninga etter rennet.

– På middagen ved 19-tida var stemninga betre, i alle fall der eg sat. Men når du sit saman med Adrian så er det ikkje så vanskeleg. Han hadde jo køyrt bra, så då blir det god stemning.

VM-utfor for herrar blir køyrt laurdag. Det er òg det aller siste rennet til Svindal før han legg opp.

