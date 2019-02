Skiorientering: Norsk EM-bronse i sprintstafett

sport

Russland tok gullet med marginen til 29 sekund til sølvvinnar Sverige, mens det norske laget var slått med to minutt og 25 sekund.

– Då eg gjekk ut på sisteetappe, såg eg Bulgaria og Finland føre meg. Og eg visste at dei låg som nummer tre og fire i stafetten. Bulgarias ankermann gjorde ein feil ganske tidleg, mens Finland gjorde ein feil like før publikumspost, dermed visste eg at eg gjekk inn til bronse då eg kom i mål, sa Jørgen Madslien etter målgang.

Bronsen var den andre i meisterskapet for Madslien. Han enda på same plass på den individuelle sprinten onsdag.

Fredag ventar mellomdistansen for skiorientererne.

