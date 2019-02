Pedersen herja og tok Noregs første VM-gull på 5000 meter

sport

26-åringen klokka inn til knallsterke 6.07,16. Med det sette han banerekord og norsk bestenotering på distansen nokosinne.

– Eg har alltid hatt ein draum om å bli verdsmeister. I dag vart eg det, så dette er spesielt. Alt stemde, og eg mista aldri farten. Det er langt over forventingane og vanskeleg å beskrive, sa Pedersen til NRK etter fantomløpet.

Pedersen opna svakare enn Sven Kramer, men åt seg stadig innpå. I andre halvdel av løpet berre auka og auka han til Nederland-stjerna.

Patrick Roest var den største gullfavoritten på distansen på torsdag, men nederlendaren greidde ikkje å tukte Pedersens vinnartid og vart slått med 4,52 sekund. Han måtte dermed nøye seg med sølvet, mens Kramer tok bronsen.

Teikna på at Pedersen er i stormform kom under verdscupstemnet i Vikingskipet på Hamar førre veke. Då vann Fana-løparen 5000-meteren på heimebane og tok den første internasjonale sigeren sin for sesongen.

Med tida 6.23,80 hamna Håvard Bøkko på 16.-plass då han var tilbake i byen der han i 2011 vart verdsmeister på 1500-meteren. Det var inntil torsdag Noregs siste distansegull på skøyter.

