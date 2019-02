Nykänen kan få statleg gravferd

sport

Det vil i så fall bli første gong på 30 år at det skjer for ein finsk idrettsutøvar. Tapani Niku, som tok OL-bronse på 18-kilometeren under dei første olympiske vinterleikane i Chamonix i 1924, var den førre idrettsutøvaren som vart gravlagd på statens rekning. Det var i 1989.

Det er Yle Sports som får bekrefta at det er snakk om at den finske regjeringa planlegg ei statleg gravferd for Nykänen.

– Eg skjønner godt at mange meiner ei statleg gravferd er på sin plass for ein så framståande utøvar, seier Europa-, kultur- og idrettsminister i Finland Sampo Terho.

Berre åtte menneske har vorte gravlagde på statens rekning i Finland sidan 1990. Blant desse er tidlegare statsminister Ahti Karjalainen og tidlegare president Mauno Koivisto.

Nykänen vann fire OL-gull (tre av dei i Calgary i 1988) og fem VM-gull, mens han i verdscupen vann 46 enkeltrenn og tok fire samanlagtsigrar. I sesongane 1982/83 og 1987/88 gjekk han også til topps i den tysk-austerrikske hoppveka.

