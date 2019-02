Løfshus går av som landslagssjef i langrenn ved sesongslutt: – Vemodig

sport

Løfshus har vore tilsett i NSF sidan 2006. Han har hatt stillinga som landslagssjef dei siste åtte åra.

På kort varsel vart det onsdag formiddag kalla inn til pressemøte i lokala til skiforbundet på Ullevaal stadion. Der troppa Løfshus opp saman med langrennssjef Espen Bjervig. Ikkje uventa var medieinteressa stor.

– Det er ikkje noko hokuspokus med dette, og det har ikkje vore ein lang prosess. Eg visste før sesongen at eg hadde ein kontrakt som går ut i mai. Så då Espen kalla inn til eit møte før jul for å forhøyre seg om vegen vidare, var eg ærleg og sa at eg ikkje hadde valt, sa Løfshus.

– No er det ikkje sikkert at eg hadde fått eit tilbod (om ny kontrakt), men tilbakemeldingane har tyda på at jobben har vore tilfredsstillande.

Løfshus lova å gi Bjervig beskjed i februar om kva han ville. Han fall ned på å gi seg i jobben. Han orienterte forbundet måndag.

– Det er vemodig. Denne perioden av yrkeskarrieren er spesiell, og ikkje noko vil seinare kunne matche desse åra. Eg kjem heilt sikkert ikkje til å jobbe med norsk langrenn framover. I norsk langrenn får du ikkje ein betre jobb enn å vere landslagssjef, sa han.

– I dag treng eg ikkje vere beskjeden. Eg er ikkje ein mann av store ord, men eg vil våge å påstå at desse åra har vore ein knallsuksess, la Løfshus til.

Må vere motivert

Nyheita om Løfshus-avgangen sprakk først i sosiale medium. Skiforbundet la der ut eit videoklipp av trønderen.

– Skal du ha denne jobben, må du vere topp motivert og inspirert kvar dag på jobb. Det er utan tvil ein jobb i 24 timar i døgnet og sju dagar i veka. Sånn sett skal du vere ein toppidrettsutøvar, og det har eg prøvd å etterleve i dei 13 åra eg har vore her. No føler eg kanskje det er på tide å gjere noko anna. Viss motivasjonen berre manglar bitte litt, er det på tide å bøye av, seier Løfshus i videoen lagt ut på Instagram og Facebook.

Han legg til at det først og fremst har vore oppturar dei 13 åra i NSF.

– Eg har trivest kvar dag. Litt nedturar har det òg vore for min del, men stort sett har det vore ei glede å gå på jobb og reise rundt med ein fantastisk gjeng.

Turbulent

I tillegg til ein drøss med gullmedaljar i meisterskap og stor suksess for norske løparar i verdscupen, har Løfshus også vore landslagssjef i ei turbulent tid for norsk langrenn. I 2016 kom det på få månader dopingsaker som involverte Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Frå ulike hald vart langrennsleiinga med Løfshus i spissen kritisert for handteringa av sakene. Landslagssjefen hadde også dei offentlege feidane sine med Petter Northug.

49-åringen fortel at han ikkje veit kva han går til når vintersesongen er over. Han er utdanna siviløkonom.

– Eg er heilt ærleg når eg seier at det anar eg ikkje. Det er litt av grunnen til at eg har kjøpt meg tid. Kontrakten går ut i mai, så eg må byrje å sondere litt rundt dette med å få meg ny jobb. Det er ein familie eg skal brødfø, så det er greitt å byrje å tenke litt på det, seier han.

– Då kan eg kanskje ha to tankar i hovudet samtidig, sjølv om det no først og fremst er VM i Seefeld og avslutninga av denne sesongen som er hovudfokus. Ute i mars kan eg byrje å tenke på kva eg skal gjere i framtida.

