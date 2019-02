Ingen norsk suksess i super-G då Paris vart meister

sport

Den 29 år gamle italienaren Paris køyrde på startnummer 3 inn til ei tid ingen greidde å tukte. Vincent Kriechmayr frå Austerrike og franske Johan Clarey delte sølvet ni hundredelar bak vinnaren.

Sejersted køyrde inn 0,50 sekund bak Paris. Det heldt til delt 8.-plass med to andre køyrarar.

– Eg vart beste norske på 8.-plass. Eg ville heller ha vore dårlegaste norske på den plassen, sa Sejersted til NTB etter rennet og varsla norsk revansj i utforrennet laurdag.

Alle dei norske var blant dei 11 første startande, og det norske medaljehåpet vart dermed tidleg knust. Aksel Lund Svindal var siste nordmann ut i det som var det nest siste rennet hans i karrieren. Han tapte til dei beste gjennom heile løypa og køyrde inn 0,92 sekund bak leiaren. Han enda på 16.-plass.

– Lista seier sitt, det var dårleg. Det vart vanskelegare enn eg såg for meg, for lyset var slått av. Det gjekk frå solskin til skikkeleg mørkt, og i tillegg var det høg fart og vanskelege passasjar. Mange køyrde ut, og det var ikkje same roa på start som vanleg, sa Svindal til norske journalistar og la til at kneet ikkje gav han noko problem.

Gjorde vondt

Svindal skrytte av Sejersted.

– Yngstemann leverte i dag, men vi tre eldste gjorde det ikkje, sa han.

Kjetil Jansrud køyrde med bandasje på handa der han pådrog seg brot i to fingrar under utfortrening i Kitzbühel i slutten av januar. Han tok seg til handa umiddelbart etter at han køyrde i mål til det som vart 22.-plass, slått av Paris med 1,18 sekund.

– Det byrja å smerte litt då eg kom i mål, men det var fordi adrenalinet var på veg ut av kroppen. Det går heilt fint, sa Jansrud til dei norske journalistane i Åre og beskreiv køyringa si som rotete.

– Det går så vanvitig fort, og eg måtte reagere i staden for agere.

For ivrig

Første nordmann i aksjon var Aleksander Aamodt Kilde. Han gjorde to store feil og køyrde inn 1,63 bak Paris. Då alle nordmennene hadde køyrt, låg dei på fire av dei fem siste plassane blant dei som hadde fullført, i ein super-G der uvanleg mange køyrde ut. Kilde enda som nummer 24.

– Det var mørkt, og det var vanskeleg, men eg prøvde å vere offensiv og gi gass. Eg var ivrig undervegs, kanskje litt for ivrig. Eg vart kasta litt rundt, og to, tre gonger var eg heilt ute å sykle, sa Kilde.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt sa at han vart skeptisk då han høyrde Kilde seie før rennet at det berre var å køyre den rettast moglege linja.

– I rennet til kvinnene var det dei som køyrde ei konservativ linje som gjorde det best. Eg trur det er lurt å køyre ei normal linje her, sa han.

(©NPK)