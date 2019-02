Nedgang i pengebruken i engelsk fotball

sport

Det er første gong sidan 2012 at det blir brukt mindre i det første overgangsvindauget i år enn i tilsvarande periode året før, melder BBC. Det er ikkje nokon liten nedgang heller: i 2018 vart det brukt 430 millionar pund på spelar kjøp i den engelske eliteserien, mens det i år berre vart brukt 180 millionar.

Det venta rushet siste dagen i januar uteblei fullstendig, med avtalar som til saman kom på 50 millionar pund torsdag, ifølgje tal frå Sports Business Group ved Deloitte. Tilsvarande sum for i fjor var 150 millionar pund.

Også dei store namna uteblei frå årets signerte kontraktar i England, der playmakeren Miguel Almiron frå MLS-laget Atlanta United var den som kom med størst prislapp torsdag, 20 millionar pund, og truleg ny rekord for Newcastle, som òg henta inn Monaco-forsvarar Antonio Barreca på lån.

Wolverhampton signerte Atletico Madrid-forsvarar Jonny Castro Otto og bladde opp 15 millionar pund for han torsdag, etter å ha hatt han på lån sidan august. Neste på lista var 18-åringen Ante Palaversa, som Manchester City kjøpte for 7 millionar pund frå kroatiske Hadjuk Split, berre for å låne han ut til same lag med det same.

Dyraste spelar for januarvindauget totalt var den ettertrakta Borussia Dortmund-vingen Christian Pulisic (20), som Chelsea betalte 58 millionar pund for i byrjinga av januar. Han kjem først til sommaren, sjølv om Chelsea etter 4-0-tap for Bournemouth onsdag kanskje kunne tenkt seg at han kom litt før.

(©NPK)