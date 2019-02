Kalla droppar resten av den svenske meisterskapen

sport

– Eg kjem i staden til å ta det roleg nokre dagar og køyre lettare trening for å samle energi og vere utkvilt når eg onsdag reiser til Seiser Alm for VM-oppkøyring i høgda. Eg gleder meg stort til samlinga og håper dei siste vekene før VM i Seefeld gjer susen for kroppen og formutviklinga mi, seier ho i ei pressemelding.

Kalla vart slått av Ebba Andersson med over eit minutt på 10 kilometer klassisk onsdag og måtte sjå seg slått av Jonna Sundling på ankeretappen i stafetten torsdag. I førre verdscuprenn enda den svenske langrennstjerna på ein skuffande 13.-plass.

