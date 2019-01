Martial forlengde med United, takkar Solskjær

sport

– Eg trivst godt i klubben. Heilt frå eg kom hit har eg følt at eg er ein del av United-familien. Eg er audmjuk og overvelda av den kjærleiken eg føler frå supporterane til klubben, seier 23-åringen til nettsida til klubben.

Der takkar han Ole Gunnar Solskjær for den tilliten nordmannen har vist han, og for å ha hjelpt han til å løfte spelet til eit nytt nivå.

– For denne klubben handlar det om å vinne trofé, og eg er sikker på at neste trofé ikkje er langt unna, seier Martial, som sidan debuten sin i 2015 har fått med seg 162 kampar og 46 mål i United-drakta.

Mellombels United-manager Solskjær seier Martial er eit naturleg talent som det er ei fryd å jobbe med.

– Til ein ung mann å vere har han eit utruleg godt fotballhovud. Saman med talentet hans gjer det at han har ei spennande framtid føre seg. Dette er den perfekte klubben for Martial til å utvikle seg til ein offensiv verdsklassespelar, og alle i klubben er storglade over at han har forlengt, seier Solskjær.

