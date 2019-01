Kinas president lovar spektakulære vinterleikar

sport

Xi forsikra om at Kinas styresmakter er innstilte på å arrangere leikar som ikkje berre er spektakulære, men òg «grøne, inkluderande, opne og med ei korrupsjonsfri tilnærming».

– Førebuingane er prega av evna det kinesiske folket har til å utføre oppgåver på metodisk vis og liggje i forkant av tidsplanane, sa han.

Beijing vart tildelt vinter-OL i 2022 i konkurranse med berre Almaty, etter at ei rad potensielle søkarar i Europa fall frå på grunn av frykt for høge kostnader og manglande støtte i folket. Oslo var ein av kandidatane som forsvann på det viset.

Beijing arrangerte sommar-OL i 2008 og blir den første byen i verda som har vore vert for både sommar- og vinterleikar.

Under besøket i Kina har Bach elles opplyst at Xinhua frå no av er eitt av dei fire offisielle internasjonale nyheitsbyrå som blir anerkjent av IOC. Byrået tek plass ved sida av AP, Reuters og AFP.

