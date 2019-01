Solskjær hylla Uniteds dramatiske opphenting

sport

Uniteds sigersrekke under kristiansundaren stoppa på åtte kampar med poengtapet tysdag. På førehand var storklubben storfavoritt, men Burnley forsvarte seg meisterleg og utnytta nådelaust United-slurv.

Paul Pogba reduserte til 1-2 frå straffemerket i det 87. minuttet. Scoringa gav Manchester United-spelarane og Old Trafford-publikummet trua tilbake. To minutt på overtid kriga Victor Lindelöf inn 2-2.

Etter kampen hadde Solskjær blanda kjensler rundt uavgjortresultatet, men trekte først og fremst fram det positive.

– På vegen hit (pressekonferansen) vart eg stoppa så mange gonger av folk som sa at vi viste strålande moral og at vi kom tilbake på ein utmerka måte, sa Solskjær og fortsette:

– Comebacket var fantastisk. No har vi svart på spørsmålet: Kan dei komme tilbake når dei hamnar under med eitt eller to mål? Eg er veldig glad for responsen.

