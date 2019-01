Laghopp for kvinner inn i VM-programmet

sport

Inkluderinga av konkurransen blir altså bekrefta berre tre veker før VM-start i austerrikske Seefeld. Lagkonkurransen til kvinnene skal arrangerast tysdag 26. februar klokka 16.

At lagkonkurransen for hoppkvinnene skal med i ski-VM vart vedteke av FIS-kongressen i fjor. Men på det tidspunktet hadde ikkje Seefeld kapasitet til å i inkludere rennet i programmet for 2019, opplyser Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Sidan den gongen er likevel hoppbakken i Seefeld vorte endra, noko som førte til at Austerrikes skiforbund sende inn eit forslag om å arrangere konkurransen allereie i 2019. FIS-styret har teke forslaget til følgje og avgjort at Maren Lundby og dei andre kvinnene får hoppe lagkonkurranse i Seefeld.

I junior-VM har lagkonkurranse for kvinnene stått på programmet kvart år sidan 2006.

Som følgje av at lagkonkurransen skal haldast 26. februar, blir kvalifiseringa til det individuelle rennet flytta til dagen etter, altså same dag som sjølve rennet i normalbakken.

Kvinnene og mennene skal også hoppe blanda lagkonkurranse seinare i VM. Dermed har Lundby & co. tre medaljesjansar i Seefeld.

(©NPK)