Helleland vraka som Europas kandidat i WADAs presidentval til fordel for Banka

sport

Det skjedde gjennom ei avstemming i Europarådets ståande komité for dopingsaker (CAHAMA). Ifølgje den velinformerte nettstaden Inside the games betyr utfallet i praksis at Banka blir Europas kandidat. Avgjerda må ratifiserast av Europarådets ministermøte 27. februar, men det blir sett på som ein formalitet.

– Eg vil gratulere Polen og Mr. Banka med støtta. Det var ikkje overraskande at CAHAMAs eigen representant, med CAHAMAs leiar som kampanjeleiar, skulle vinne fram, seier Helleland i ein skriftleg kommentar til NTB.

WADA-visepresidenten aktar ikkje å trekke seg frå kampen om presidentvervet.

– No ser vi fram til avgjerda til ministerkomiteen 27. februar, skriv ho.

Helleland og Banka var i tottane på kvarandre i fjor haust, då han tok til orde for at ho burde gå ut av WADA-styret mens ho var kandidat til presidentvervet.

Vann 28–16

Banka innkasserte i ei Twitter-melding onsdag langt på veg sigeren i kampen om å bli europeisk kandidat.

– Europa har valt meg som offisiell kandidat til posten som president i WADA. Det er ei stor ære for meg, tvitra han.

Den 34-årige tidlegare sprintaren har sete i Polens nasjonalforsamling sidan 2015. I fjor sommar sa han til nyheitsbyrået AFP at han som WADA-president ønsker å jobbe for betre samarbeid mellom idrettsforbund og nasjonale styresmakter for å skape ei meir effektiv plattform i antidopingkampen.

Banka fekk 28 stemmer mot 16 for noverande WADA-visepresident Helleland. Den belgiske politikaren Philippe Muyters var òg med i kampen, men han fekk berre 5 stemmer.

– Eg er glad for ein tredel av Europa støttar Noreg i arbeidet for ein meir open og uavhengig idrett der utøvarane står i sentrum, seier Helleland.

Kostar å stå opp

Ho har vore ei markant røyst i WADA-styret og var sterkt kritisk til avgjerda i fjor om å sleppe Russlands antidopingbyrå RUSADA inn i varmen igjen før alle vilkåra var oppfylt.

– Det kostar å stå opp mot etablerte miljø i internasjonal idrett og stå på krava overfor Russland. Eg har ikkje valt nokon enkel veg, men eg er overtydd om at eg har valt den rette vegen, og at denne prosessen er med på å bidra til meir demokrati i internasjonal idrett, skriv Helleland til NTB.

Ho gjekk nyleg ut av regjeringa, der ho var barne-, familie- og likestillingsminister. Ho blir i staden Høgres fraksjonsleiar i næringskomiteen på Stortinget.

Dominikanske Marcos Diaz er òg kandidat til presidentvervet i WADA, mens det ifølgje Inside the games truleg vil dukke oppe ein kandidat òg frå Asia. Gruppa som representerer offentlege styresmakter i WADA vil på eit møte i Montreal 14. mai peike ut den nye presidenten, som deretter formelt blir valt av WADA-styret.

Den nye presidenten skal etterfølgje Craig Reedie, som gir seg i november.

(©NPK)