Domsutvalet vil droppe Viking-bot

Banestorming er ikkje tillatt i samsvar med regelverket til NFF. Derfor meinte påtalenemnda til forbundet at det var naturleg å bøteleggje Viking for episoden som skjedde 11. november i serieavslutninga i 1. divisjon.

Men den oppfatninga har ikkje doms- og sanksjonsutvalet, som har valt å ikkje følgje innstillinga. I konklusjonen blir det påpeika at banestorminga på Viking stadion ikkje kan samanliknast med andre tilfelle, som i «større eller mindre grad har vært preget av aggresjon, provokasjon eller har omhandlet fysiske elementer».

Vidare står det at det er formildande at «tilskuerne tok seg ut på spillebanen i glede for å feire klubbens opprykk til Eliteserien».

Viking hadde opphavleg godteke bota på 5000 kroner.

Det var rett etter kampslutt i Vikings 3-1-siger over Kongsvinger at fleire tusen menneske storma grasteppet i full gledesrus. Trepoengaren gjorde at klubben vann 1. divisjon og rykte opp saman med Mjøndalen.

Påtalenemnda kan anke avgjerda til doms- og sanksjonsutvalet.

