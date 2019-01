Zuccarello ute på utebestemt tid

sport

New York Rangers var samla til trening igjen måndag etter opphaldet på grunn av All Star-helga i San Jose. Det var utan Noregs for tida einaste spelar i NHL.

– Foten hans er betre enn førre dagen, men han er ikkje med til kampen mot Flyers. Forhåpentlegvis er det ikkje noko langvarig, seier Rangers-trenar David Quinn på nettsida til klubben.

31-åringen har tidlegare denne sesongen mista fleire kampar grunna problem med lysken.

Framtida hans i klubben er framleis usikker, og spekulasjonane går om at han skiftar klubb innan fristen for overgangar i NHL går ut 25. februar.

Zuccarello byrja å produsere i målprotokollen igjen for Rangers før All Star-helga.

New York Rangers tek imot Philadelphia Flyers tysdag kveld i Madison Square Garden.

