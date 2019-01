Mot vêrkaos før Superbowl i Atlanta

sport

Tysdag var nesten 200 flyavgangar kansellert på Atlantas hovudflyplass, og styresmaktene i byen fryktar islagde gater og vegar når titusenvis av fans kjem til byen for Superbowl LIII (53).

Det er venta at vintervêret vil slå til tysdag ettermiddag for Atlantas del. Byen er kjent for nærast å stoppe heilt opp sjølv om det berre kjem litt snø.

Det er flyselskapet Delta Air Lines som har kansellert rundt 170 av flygingane sine på Hartsfield-Jackson internasjonale flyplass i Atlanta.

Guvernør Brian Kemp i Georgia sa måndag at offentlege kontor i fleire enn 30 distrikt i den nordlege delen av delstaten vil vere stengde tysdag, inkludert dei i Atlanta-området.

Det er faren for underkjølt regn styresmaktene fryktar mest.

Superbowl skal spelast mellom Los Angeles Rams og New England Patriots. Alt anna av amerikanske idrettar har meir eller mindre pause mens kampen går.

(©NPK)