Ruud ned 14 plassar på verdsrankinga

20-åringen frå Snarøya har fått ein litt skuffande start på 2019-sesongen. Tidlegare i månaden vart han slått rett ut av Australian Open-kvalifiseringa, og deretter vart det stopp i 3. runde i ei challengerturnering i tyske Koblenz.

Det er derfor inga overrasking at Ruud no går ned 14 plassar på verdsrankinga. I fjor tok han seg til 2. runde i hovudturneringa av Australian Open. Poenga han tente på det er no borte.

Rundreise i Sør-Amerika

Ruud står med 443 poeng på den ferskaste rankinga. Han har ofte uttalt at målet hans er å slå seg inn i topp 100 så snart som mogleg.

Seinare i år har nordmannen ytterlegare 70 poeng å forsvare på grusen i Roland-Garros, der han i fjor òg tok seg til 2. runde.

Ruud skal denne veka i gang med ein lang rundreise i Sør-Amerika. Der skal han spele fleire konkurransar på grus. Den første er ein såkalla ATP 250-turnering i argentinske Cordoba. Der startar kvalifiseringa førstkommande laurdag.

Federer fall tre plassar

Heilt på toppen av rankinga tronar nybakt Australian Open-meister Novak Djokovic. Serbaren feia verdstoar Rafael Nadal av bana med 6-3, 6-2, 6–3 i finalen på søndag. Alexander Zverev frå Tyskland har teke tredjeplassen frå Roger Federer.

Også argentinske Juan Martin del Potro og sørafrikanske Kevin Anderson tok seg forbi Sveits-legenda Federer på rankinga.

På WTA-rankinga for kvinner har Osaka Naomi gått til topps. Japanaren vann Australian Open i helga. Tapande finalist Petra Kvitová er ny verdstoar, mens Simona Halep vart jekka ned frå trona og er no nummer tre.

