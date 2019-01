Svenske skiskyttarar ramma av omgangssjuke

sport

Sebastian Samuelsson vart sjuk natt til torsdag, og fredag melde Peppe Femling og Linn Persson seg på sjukelista, ifølgje svenske Sveriges Radio.

Det er sprint for menn seinare fredag, og verken Samuelsson eller Femling stiller til start. Dermed ryk òg jaktstarten på laurdag for dei to.

– Eg har spydd i heile natt og er derfor utsliten, skreiv Samuelsson i ei melding til TT torsdag.

Den svenske landslagstrenaren Johan Hagström seier til Radiosporten at Samuelsson føler seg betre, men at han likevel står over sprinten på fredag.

