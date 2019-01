Sjakkforbundet vil ha Carlsens neste VM-kamp til Noreg

sport

Det vart klart på ein pressekonferanse i Oslo fredag.

– Norges Sjakkforbund lanserer ein søkjeprosess for å få sjakk-VM i 2020 til Noreg. Vi veit alle at vi har verdsmeisteren. Han har vore det i mange år, sidan 2013, og han har forsvart tittelen fleire gonger. Vi veit han skal spele ein kamp til. Den vil vi prøve å få til Noreg, sa generalsekretær Geir Nesheim i sjakkforbundet.

Søknaden er likevel enno ikkje levert. Sjakkforbundet har sett ein frist på ein månad for norske samarbeidspartnarar til å ta kontakt.

Magnus Carlsen tok VM-tittelen frå Vishy Anand i 2013 i Chennai. Han forsvarte tittelen mot same mann i Sotsji i 2014. Han slo Sergej Karjakin i New York i 2016 og vann over Fabiano Caruana i London i 2018.

