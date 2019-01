Paris tok sin tredje Kitzbühel-triumf

sport

Italienske Paris var fullstendig fryktlaus undervegs og tok sigeren 0,20 sekund framfor sveitsaren Beat Feuz (31). Leiaren av utforverdscupen jakta den første sigeren i «Die Streif», men klarte heller ikkje denne gongen å ta steget opp til øvste trinn på pallen.

Der hamna Paris for tredje gong i karrieren.

Forholda betra seg etter kvart som det slutta å snø og sola dukka opp bak skyene. Frå startnummer 27 køyrde Otmar Striedinger ned til 3.-plass som beste austerrikar på ein dag dei vanlegvis beste i landet svikta.

Frå startnummer 41 køyrde landsmannen Daniel Danklmaier inn til 5.-plass. Det er uvant kost.

Adrian Smiseth Sejersted vart beste nordmann. Han lukta på plasseringar på pallen undervegs, men tapte tid mot slutten. I mål var han 1,27 sekund bak Paris.

24-åringen enda på 13.-plass, og det var karrierebeste. Det beste frå før var ein 14.-plass.

Stemde ikkje

Aleksander Aamodt Kilde (26) køyrde bra på toppen, men fekk det ikkje til å stemme i nedre halvdel. Då vart det for langt opp for nordmannen.

– Eg er ikkje superhappy, men heller ikkje veldig, veldig skuffa. Dette vart som frykta, det rista godt under foten og sikta var heller ikkje bra. For meg gjekk det rolegare, og det tek eg som eit godt teikn, sa Kilde.

Skadde veteranar

Aksel Lund Svindal slit med kneet og bestemte seg torsdag for at han ikkje ville stille fredag. Fredag kom også beskjeden om at han ikkje køyrer super-G søndag, og at han heller ikkje er med i Garmisch-Partenkirchen neste helg.

Svindal sparar kneet heilt til VM i Åre i februar. Det står att å sjå om han er i stand til å køyre der.

Kjetil Jansrud pådrog seg brot i to fingrar tidlegare i veka og var heller ikkje med fredag. Jansrud kjempar også mot klokka for å bli klar til verdsmeisterskapet i Sverige.

(©NPK)