Fleire storlag til Tour of Norway

sport

Frå tidlegare er det kjend at Alexander Kristoffs UAE-lag og Edvald Boasson Hagens Team Dimension Data er klare for rittet i månadsskiftet-mai-juni. No er startlista utvida ytterlegare, bekreftar arrangøren.

Sky-laget kjem med norske Kristoffer Halvorsen og Carl Fredrik Hagens Lotto-Soudal.

Også Astana og Trek-Segafredo har gitt grønt lys for deltaking.

Riwal Readynez Cycling, Arkea-Samsic og Caja Rural-Seguros er blant dei litt mindre profilerte laga som arrangøren òg har fått på plass. Førstnemnde har norske Sindre Lunke og Krister Hagen i stallen sin.

Tour of Norway blir sykla over seks dagar frå 28. mai til 2. juni frå Vestlandet til det sentrale austlandsområdet.

(©NPK)