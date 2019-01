Real Madrid vippar Manchester United ned frå pengetrona til fotballen

sport

Real Madrid toppar lista med heile 750,9 millionar euro i inntekter førre sesong. Summen svarar til 7,32 milliardar norske kroner. Førre gong den spanske hovudstadsklubben toppa lista var i 2014/15-sesongen.

Det er første gong ein klubb har ei årleg inntekt på over trekvart milliard euro. Den regjerande meisterligavinnaren skyv dermed Manchester United ned frå toppen. Raudtrøyene har toppa rangeringa dei to siste sesongane, men fell no ned til tredjeplass med omtrent 6,5 milliardar norske kroner i inntekter.

Barcelona held andreplassen med 6,73 milliardar norske kroner. Bayern München ligg på fjerdeplass, mens Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham utgjer resten av topp ti-lista.

Aldri før har seks engelske klubbar vore med på topp ti. Det er første gong Tottenham er blant topp ti sidan 2006/07-sesongen.

Revisjonsfirmaet Deloitte presenterer årleg ei rangering av dei 20 mest inntektsbringande fotballklubbane. Rangeringa baserer seg på inntekter frå kampar, TV-rettar og kommersielle avtalar.

Juventus fell for første gong i den 22 år lange historia til rangeringa utanfor topp ti. Den italienske storklubben har 11.-plassen og deretter følgjer Inter (14. plass), Roma (15. plass) og Milan (18. plass).

Everton (17. plass), Newcastle (19. plass) og West Ham (20. plass) gjer at England har heile ni klubbar på rangeringa. Italia har nest flest med fire, mens Tyskland og Spania har tre kvar. Frankrike har den attverande plassen.

Samanlagt har dei 20 klubbane på lista inntekter på 8,3 milliardar euro (80,9 milliardar kroner). Det er ny rekord og ei stigning på seks prosent frå førre sesong.

