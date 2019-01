Norsk slalåmsølv i para-VM alpint

sport

Måndag køyrde Pedersen inn til bronse og den første VM-medaljen til karrieren i storslalåm, og onsdag følgde han opp med sølv.

– Eg må seie meg veldig godt fornøgd med sølv og bronse etter to øvingar. Sjukdom i sesongoppkøyringa og i sesongstarten har gjort at eg ikkje har hatt nokon optimale førebuingar til dette meisterskapet. Uansett er eg glad for dei første VM-medaljane mine, sa Pedersen.

Nederlendaren Jeroen Kampschreur vann. Han køyrde nesten fire sekund raskare enn nordmannen. Polens Igor Sikorski tok bronsen.

