Eggen glad for forlik i RBK-saka

– Eg er kjempeglad for at det endar slik. At denne saka er over i retten, seier Eggen til Adresseavisen.

Eggen var onsdag kalla inn som vitne av Rosenborg, og skulle etter planen ha vorte spurt ut etter lunsj. No slepp han og fleire andre vitne å møte i Sør-Trøndelag tingrett.

Ifølgje Erik Hoftuns forklaring i retten tysdag, konsulterte RBK-leiinga med Eggen nokre dagar før han og Ingebrigtsen fekk beskjed om at dei måtte forlate jobbane sine 19. juli i fjor.

Eggen seier dette om haldninga si til saka:

– Eg er personleg veldig glad i både Kåre og Erik, men var den siste tida usamd i måten dei trena fotball-laget på, seier han.

