Beckham inn på eigarsida i Salford

sport

Beckham og dei tidlegare lagkameratane hans frå Manchester United-tida, Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt har alle eigardelar i klubben som til vanleg spelar på femte nivå i England. Klubben har rykt opp tre gonger dei siste fire åra og ligg på 3.-plass i National League.

– Det er ein spesiell klubb. I dei tidlege åra mine i Manchester brukte vi all tid i Salford. Klubben har oppnådd så mykje suksess dei siste åra, fansen her er utruleg, og eg gler meg til å bruke endå meir tid i Salford.

Dei seks, som gjekk under namnet «Class of 92» eig no 60 %, medan Peter Lim, ein businessmann frå Singapore, eig dei siste 40 prosentane.

Beckham eig allereie den amerikanske klubben Inter Miami, som etter planen skal vere ein del av Major League Soccer i 2020.

