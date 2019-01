– Steintøft å stå i retten – skildest som venner

sport

– Det har vore ei tøff oppleving, både for Erik og meg og for Rosenborg. Det er tre partar som er veldig glade i kvarandre, så eg er veldig fornøgde med at vi er komme til ei løysing med Rosenborg og at vi kan skiljast som gode venner, sa Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter at det onsdag morgon vart eit forlik med klubben.

Verken trenarduoen eller advokatane deira vil gå inn på detaljar i avtalen som er inngått med Rosenborg.

Ingebrigtsen avviste at saka handla om å få mest mogleg pengar frå Rosenborg.

– Dette handla om å få lagt fram saka vår. Det fekk både vi og Rosenborg. Dette handla ikkje om pengar, men for oss å få seie korleis vi har opplevd dette, sa Ingebrigtsen.

Hoftun meiner det var viktig for framtidige trenartilsetjingar å få lagt fram saka.

– Det har vore viktig for Kåre og meg å få fortalt historia vår. Vi trur at dette på sikt vil føre til at klubbar og trenarar er meir nøye når avtalar skal inngåast, sa Hoftun, som ikkje la skjul på at det er godt å få lagt saka bak seg.

– Det har vore ei følelsesmessig berg-og-dalbane det siste halve året, seier Hoftun. Det har vore veldig tungt å stå i dette. Vi har vore på Lerkendal sidan vi var gutungar, seier Hoftun.

Både Hoftun og Ingebrigtsen forsikra om at dei framleis har eit godt forhold til Rosenborg, og at dei skildest med motparten som venner.

– Det var godt å gi Ivar Koteng ein god klem då vi inngjekk avtalen, sa Hoftun.

