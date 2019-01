Ronaldo godtok bot og unngjekk fengsel i skattesak

sport

På førehand hadde fotballstjerna inngått ein avtale med spanske skattestyresmakter om å betale tilbake 18,8 millionar euro, som svarar til 183 millionar kroner.

Etter rettsmøtet på tysdag vart Ronaldo idømt ei bot på 3,57 millionar euro (35 mill. kroner). Det er uklart om bota kjem i tillegg til beløpet han skal tilbakebetale i skatt.

Det var sist sommar at Juventus-stjerna inngjekk eit forlik. Der gjekk han òg med på ein fengelsstraff på to år på vilkår. Det vart òg utfallet då dommen kom tysdag.

I Spania er det vanleg at dommar på under to år i saker som ikkje omfattar valdsbruk, blir på vilkår for førstegongsforbrytarar. Sidan Ronaldo ikkje skal sone, vart fengselsdommen med ein gong gjort om til ei bot på 3,6 millionar kroner.

Skattesaka til portugisaren stammar frå tida som Real Madrid-spelar. Skuldinga gjekk på unndraging av skatt gjennom bruk av skatteparadis i perioden 2011 til 2014.

Det er spesielt inntekter frå bilderettar som har skapt trøbbel for Ronaldo.

Tidlegare har også Lionel Messi fått fengsel på vilkår gjort om til ei bot.

