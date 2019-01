Ronaldo aksepterer skattebot på 183 millionar kroner

sport

Ein smilande Ronaldo kom til rettslokalet saman med kjærasten i ein svart van. Han rakk til og med å skrive eit par autografar mens han tok seg opp trappa til rettslokalet.

Dommaren Juan Pablo Gonzalez-Herrero hadde på førehand sagt nei til at Cristiano Ronaldo kunne komme bakvegen, og det såg ikkje ut til at det sjenerte fotballstjerna nemneverdig at han måtte eksponere seg for rampelyset på veg inn til retten, sjølv om møtet nok vil koste han nokre millionar.

Skattesaka til portugisaren stammar frå tida som Real Madrid-spelar. Skuldinga gjekk på unndraging av skatt gjennom bruk av skatteparadis i perioden 2011 til 2014.

Det er spesielt inntekter frå bilderettar som har skapt trøbbel for Ronaldo.

Sist sommar vart Juventus-stjerna einig med spanske skattestyresmakter om eit forlik. Det innebar ei solid bot og dessutan 23 månader fengselsstraff.

I Spania er det vanleg praksis i slike førstegongssaker at ei straff på under to år gir fengsel på vilkår.

Endeleg dom kan falle seinare tysdag.

