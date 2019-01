Idrettskretsar lanserer OL i heile Noreg i 2030

sport

Det dreier seg om eit annleis OL som slik det er tenkt skal spreiast over heile landet.

– Idretten er Noregs største folkerørsle, derfor vil vi undersøkje moglegheita for å arrangere OL/PL. Det betyr at vi ønskjer å finne ut om vi kan arrangere annleis leikar som er på premissane til idretten og folket. Det er avgjerande at eit eventuelt arrangement i Noreg er nøkternt, folkeleg og tek heile landet i bruk, seier dei fire idrettskretsane i ei fråsegn.

Dei vil saman sende eit vedtaksforslag til Idrettstinget om å greie ut moglegheita for ein søknad. Utgreiinga skal kartleggje både regionalt, nasjonalt og internasjonalt arrangørsamarbeid.

Dersom vedtaket får tilslutning på Idrettstinget i mai, vil Idrettsstyret setje ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på kva som skal til for å arrangere olympiske vinterleikar og Paralympics i Noreg i 2030.

– Viss det er mogleg å søke om olympiske og paralympiske vinterleikar som er nøkternt og folkeleg og tek heile landet i bruk, så er 2030 eit aktuelt tidspunkt. Det føreset at IOC og norsk idrett ønskjer vinterleikar som er forskjellig frå gigantarrangementa dei siste åra, seier kretsleiarane i den felles fråsegna si.

Det er meininga at ein i hovudsak skal gjenbruke eksisterande anlegg, men eventuelle investeringar skal komme heile frivilligrørsla og idretten til gode, i heile landet.

– Eit OL for oss er eit OL der heile idretten kan bruke infrastruktur og anlegg etter arrangementet, og det gjeld både sommar- og vinteridretten. Det skal vere noko folket kan stille seg bak. På den måten skal heile landet få oppleve sann idrettsglede, heiter det.

Planen blir offentleggjort rett før fristen på onsdag for innsending av forslag til Idrettstinget.

