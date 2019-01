Vilhjálmsson klar for Vålerenga

sport

Islendingen, som starta den norske karrieren sin då han vart utleigd til Start frå den islandske klubben Hafnarfjördur før 2012-sesongen, har signert for to og eit halvt år med Oslo-klubben.

– Det triggar meg veldig å få til noko her. Vålerenga er ein fantastisk klubb med veldig gode supporterar, så dette er noko eg verkeleg ser fram til, seier han til nettsida til klubben.

Han har dei siste åra vore i Rosenborg, men sleit med både skadar og speletid over ein lengre periode. Sommaren 2017 pådrog han seg ei korsbandskade, mens han i februar 2018 reiv av både korsbandet og leddbandet i det høgre kneet. Det har gjort at han berre har spelt 25 eliteseriekampar dei siste to sesongane.

No skal han freiste lykka hos Ronny Deila og Vålerenga. Deila er særs nøgd med nysigneringa.

– Eg er veldig glad for å få Matti på plass her. Først og fremst er han er ein særs god fotballspelar som eg er sikker på vil bli ein hit på Intility Arena, men han er òg ein veldig bra type som kjem til å ta leiaransvar både på og utanfor banen, seier Deila.

Vilhjálmsson har fire seriemeisterskap og tre cupgull med Rosenborg. I tillegg har han fått 15 A-landskampar for Island, og scora to mål.

