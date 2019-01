Sarpsborg og Brann einige om Lie Skålevik

sport

Det fortel begge klubbane på heimesidene sine.

Branns sportssjef Rune Soltvedt gjorde det klart at dei ønskte Lie Skålevik i Brann den kommande sesongen.

– Som eg har sagt fleire gonger, så var Steffen ønskt her i fortsetjinga. Når det ikkje lèt seg gjere, er det vurderinga vår at eit sal no er det beste for begge partar, uttaler han til Brann.no.

Då Lie Skålevik vart klar for Brann sommaren 2015, låg klubben midt på tabellen i OBOS-ligaen. Etter 73 kampar og 20 mål for klubben på dei to øvste nivåa i Noreg, skal han no ta på seg den blå Sarpsborg-drakta dei neste fire åra.

– Eg vil gjerne takke alle spelarane, trenarar, folk i administrasjonen, frivillige og ikkje minst den fantastiske fansen for at eg har fått uforgløymelege augneblinkar i Sportsklubben Brann. Kanskje sjåast vi igjen, seier 25-åringen.

No blir han lagkamerat med tre tidlegare Brann-spelarar i Sarpsborg 08 i Amin Askar, Kristoffer Larsen og Gaute Vetti.

