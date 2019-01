McTominay skreiv ny United-kontrakt

sport

I den nye avtalen er det lagt inn ein opsjon på ytterlegare eitt år. McTominay har gått gradene i United-akademiet. I 2017 vart midtbanespelaren ein del av førstelaget.

– Manchester United har vore ein del av livet mitt sidan eg var fem år. Det har heile tida vore ønsket mitt å spele for klubben eg alltid har støtta. Eg er framleis ung og lærer heile tida noko nytt frå manageren, trenarstaben hans og ein stall med verdsklassespelarar, seier skotten til Uniteds nettstad.

Ole Gunnar Solskjær roser McTominay og utviklinga han har vist dei siste åra.

– Scott har vore i klubben sidan han var veldig ung. Han har komme opp frå akademiet, og utviklinga har vore fantastisk. Han er ein intelligent spelar som vil lære heile tida. Eg er glad for at han har skrive under ein ny kontrakt. Det er ingen tvil om at han har ei lys framtid føre seg, seier Solskjær.

Nordmøringen har vunne alle dei sju første kampane sine som vikarmanager i Manchester United.

(©NPK)